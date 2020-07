Een van de verzamelitems in Paper Mario is een gigantische Toad lul

Als je de 69ste (serieus) verzamelitem van Paper Mario: The Origami King hebt gevonden, kun je niets anders inzien dat dit gebaseerd is op Toad’s geslachtsdeel.

Het zal ongetwijfeld niet Nintendo’s bedoeling zijn, maar als je het eenmaal gezien hebt, kun je het niet meer ontzien. Het is gewoon de slurf van Toad.

De paddenstoelenlul kom je voor het eerst tegen in Paper Mario: The Origami King’s Scorching Sandpaper Desert. wanneer je het oorspronkelijk tegenkomt, zou je nooit weten dat het in feite onweerlegbaar fallisch is. Het ziet er in eerste instantie meer uit als een gebouw in plaats van een geslachtsdeel.

Echter als de omschrijving van het item bekijkt, zul je het niet meer kunnen ontkennen. Het items is ten eerste de 69ste en de omschrijving luidt: “Een van de vier gigantische torens in de Scorching Sandpaper Desert . Naar verluidt gemodelleerd naar een legendarische koning!”

De omschrijving past precies in de gedachten, toch? Of vinden jullie dat we doordraven?