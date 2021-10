Een van de Specialists in Battlefield 2042 maakt eigenlijk gebruik van wallhacks

Waar Call of Duty-uitgever Activision de strijd met cheaters aan gaat, lijkt DICE daar met Battlefield 2042 een hele andere oplossing/ kijk op te hebben.

Vandaag heeft DICE namelijk de overige vijf Specialist van de shooter onthuld. Dit zijn Rainbow Six Siege-achtige operators met elk hun eigen gadgets en vaardigheden. Bij de eerste onthulling van de game maakten we kennis met vier van hen (dezelfde vier waar iedereen mee te maken kreeg tijdens de bèta). Later werd Kimble “Irish” Graves – die terugkeert van Battlefield 4 – onthuld als de vijfde specialist, die een centrale rol speelt in het No-Pat-verhaal van de game. Vandaa weten we dus meer over de overige vijf:

Navin Rao

Navin Rao is een in India geboren verkenningsspecialist. Zijn actieve specialiteit is de Cyber ​​Warfare Suite, waarmee hij vijandelijke uitrusting en in-world objecten zoals deuren en bolders kan hacken. Zijn eigenschap is Trojan Network, dat vijanden onthult rond elke speler die hij doodt.

Santiago “Dozer” Espinoza

Espinoza is een in Mexico geboren aanvalsspecialist. Zijn actieve specialiteit is het SOB-8 Ballistic Shield, dat hij kan dragen als hij vijanden verdringt. Zijn eigenschap is explosieweerstand, waardoor hij simpelweg minder schade oploopt door explosieven en sneller geneest van explosieve schade.

Emma “Sundance” Rosier

Sundance is een in Frankrijk geboren Assault Specialist. Haar actieve specialiteit is Smart Explosives, waarmee ze in wezen kan schakelen tussen drie verschillende granaten: anti-pantser, EMP, anti-personeel verstrooide explosieven. Haar eigenschap is een van de meest herkenbare in Battlefield 2042, omdat het de wingsuit is die we in de meeste trailers van de game hebben gezien.



Ji-Soo Paik

Paik is de in Zuid-Korea geboren Recon Specialist. Haar actieve specialiteit is de EMG-X Scanner, die vijanden achter dekking in haar omgeving onthult. Ze heeft een van de sterkste eigenschappen in het spel met Threat Perception, die automatisch vijanden ziet die haar schade toebrengen.



Constantin “Engel” Anghel

Angel is de enige andere Support Specialist op de lijst. Hij is geboren in Roemenië en zijn actieve specialiteit is de Loadout Crate, die een airdrop oproept die munitie en bepantsering kan bevoorraden en zelfs spelers hun uitrusting in het veld kan laten veranderen. Angel is een Trauma Specialist, waardoor hij neergestorte teamgenoten snel kan reanimeren en hun pantser kan herstellen.

Battlefield 2042 verschijnt op 19 november voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.