Een van de briljante koppen achter Halo Infinite verlaat 343 Industries

Aaron Linde, de Lead Narrative Designer van Halo Infinite heeft via Twitter laten weten de studio achter zich te laten.

Linde geeft niet aan waarom hij bij de Halo-ontwikkelaar weggaat, maar laat weten dat er een ‘nieuwe uitdaging’ op zijn pad is gekomen. In de Tweet bedankt hij ook al zijn collega’s voor de prettige samenwerking.

Bittersweet news to report: I'm departing 343 Industries to pursue a new opportunity in 2022. It was a terrifically difficult decision; Halo Infinite will remain one of the proudest achievements of my career for the rest of my life. I'm so grateful to have been a part of it.

— Aaron Linde (@aaronlinde) December 31, 2021