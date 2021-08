Een uitgebreide blik op King’s Bounty 2

We hebben al het een en ander gezien omtrent de strategische game, maar zeg nou zelf, meer beelden zijn eigenlijk altijd goed! Bekijk hier een uitgebreide blik op de diepgaande gameplay van King’s Bounty 2.

Ga je aan de slag als de mage, warrior of de paladin? Kies je er voor om vijanden direct aan te vallen of wil je gebruik van je omgeving om het meeste voordeel te hebben? Gebruik spreuken, dieren, ondode wezens en meer om je vijand om te leggen. Met honderden items zoals kleding, wapens en handig gereedschap kun je je ervaring zo uniek mogelijk maken. Ook leuk is dat er verschillende manieren zijn om problemen op te lossen. Wil je het liefst onderhandelen? Kan zeker, zorg er wel voor dat je de juiste dingen zegt. Kort lontje? Prima, beuk ze in elkaar!

King’s Bounty 2, ontwikkelt door 1C Publishing EU, verschijnt op 21 augustus op de Playstation 4, Xbox One, PC en de Nintendo Switch. Wat vinden jullie, lijkt het je wat of is dit te uitgebreid en te traag? We horen het graag!