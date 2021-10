Een nieuwe Splinter Cell mogelijk in ontwikkeling bij Ubisoft

Het was weer een tijd geleden, maar er wordt weer gespeculeerd over een mogelijk nieuw deel in de Splinter Cell franchise.

Volgens VGC is Ubisoft onlangs begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe deel in de reeks en deze zou vrij recent het groene licht hebben gekregen.

Opvallend detail is dat niet Ubisoft Montreal zich over het nieuwe avontuur van Sam Fischer ontfermt, maar een andere studio, al is het niet duidelijk welk team de serie nieuw leven in mag blazen.

Het lijkt er echter wel op dat Ubisoft het goed wil maken met fans die gefrustreerd zijn door de pogingen van de uitgever om de serie te negeren, en het alleen terug te brengen voor VR– en mobiele games. Ten slotte suggereert de berichtgeving van VGC dat de nieuwe Splinter Cell al volgend jaar zou kunnen worden aangekondigd.

De meest recente Splinter Cell-game is Blacklist uit 2013. Het was de meest toegankelijke game van de serie en werd redelijk goed ontvangen vanwege de mechanica. Veel van de oudere fans betreurden echter het feit dat hij afstand nam van klassieke stealth en het feit dat Sam Fisher niet werd geuit door Michael Ironside.

Ubisoft bracht uiteindelijk Michael Ironside terug om Fisher te spelen in een paar missies in Ghost Recon: Wildlands voor een tijdelijk evenement, wat de geruchten over er een nieuwe Splinter Cell deed aanwakkeren.