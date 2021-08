Een nieuwe RPG: The Wayward Realms getoond in teaser

Twee van de medewerkers die aan de originele Elder Scrolls games hebben meegewerkt staan aan het roer van dit grootse project. The Wayward Realms van studio OnceLost Games wordt in toffe teaser aan de wereld getoond.

Aan het roer bij OnceLost Games staan Ted Peterson en Julian LeFay, welke hebben meegewerkt aan de originele The Elder Scrolls en The Elder Scrolls II: Daggerfall. De twee zijn dus echte veteranen op het gebied van open world-games en RPG’s. Zelf noemt men het dan ook een Grand RPG.

Dat het om een teaser gaat is wel te zien; grafisch oogt het in eerste instantie nog wat houterig en van een generatie geleden. Zodra de enorme wereld echter in beeld komt, wordt al gauw goed gemaakt. The Wayward Realms speelt zich af op honderden eilandjes, die gezamenlijk de naam Archipelago heeft. Verschillende facties strijden hier om de macht, maar niemand staat echt aan de top. Jij als speler kunt je heel hoog op de ladder komen, waar je de geschiedenis kunt veranderen. Wanneer de game uitkomt en voor welke platformen is voor nu nog onduidelijk.

Vinden jullie het er interessant uit zien, of kijk je de kat nog even uit de boom? Wij zien al wel vast benieuwd en houden je natuurlijk op de hoogte zodra er updates zijn.