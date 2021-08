Een nieuwe Quake-game in de maak?

Er mag dan wel een nieuwe Call of Duty en een nieuwe Battlefield aankomen, maar echte shooter fans weten dat er maar één echte first person shooter is: Quake.

Momenteel zijn er zes Quake-games, waarvan de laatste in 2017 nog verscheen. Deze live-versie is okay, maar lang niet zo populair als bv. Quake 3: Arena, of het origineel. Nu lijkt het er op dat er toch weer een nieuwe aan komt. Het Entertainment Software Rating Board (ESRB), de Amerikaanse instantie die leeftijdsclassificatie aan entertainment geeft, heeft een game genaamd ‘Quake’ benoemd.

Dit zegt nog niet per se iets natuurlijk, ware het niet dat op de officiële planning van QuakeCon ook benoemd is dat het de franchise een plekje krijgt. Ben je nu net zo nieuwsgierig als wij, check dan vanavond ook het digitale evenement, wat om 20:00u begint.