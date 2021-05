Een ‘New Nintendo Switch Pro’ gespot op Amazon Mexico

Er wordt niet alleen door ‘insiders’ gespeculeerd over een vernieuwde versie van de Nintendo Switch. Ook retailer Amazon Mexico lijkt de komst van de ‘New Nintendo Switch Pro’ per ongeluk te hebben bevestigd.

De website had namelijk de ‘New Nintendo Switch Pro’ op haar site staan, maar deze is inmiddels weer verwijderd. De console werd gespot door Twitteraar AlphaBeat in een reactie aan Wario64.

Het verwijderen ervan kan twee dingen betekenen. Of er heeft iemand per ongeluk iets onthuld en is door Nintendo (of hogerop) aanbevolen het te verwijderen of het gaat hier om gewoon een fout en betekent het niets. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Amazon Mexico iets onthulde wat nog niet aangekondigd was. Zo deed men dat in het verleden met Spyro Reignited Trilogy en Luigi’s Mansion 3.

Daarnaast wordt er al jaren geroddeld over de komst van een betere versie van de Nintendo Switch. Dit begon zelfs al toen de console net een jaar te koop was en onlangs hoorden we zelfs dat de productie ervan in juli van start zal gaan. Kortom een onthulling voor of tijdens de E3 klinkt niet eens heel gek.

Volgens de geruchten krijgt het verbeterde model een 7 inch OLED scherm met een 720p resolutie. Zodra de handheld in de dock wordt gezet, zou deze zelfs 4k resolutie op je TV kunnen toveren. Nintendo ontkende tot begin dit jaar nog alles wat betreft een hardware vernieuwing, maar lijkt toch met iets bezig te zijn?! Houd de korrel zout maar bij de hand, want we kunnen weleens hard teleurgesteld worden.