Een Monster Hunter-achtige game voor de Xbox?

Microsoft zou naar verluid werken aan een soortgelijke game als Monster Hunter, waarin je alleen of met andere de jacht opent op bijzondere wezens. Het zou momenteel rondgaan als Project Suerte.

Dit wordt bevestigd door website Windows Central, welke zegt een eigen bron te hebben. Project Suerte wordt volgens de bron ontwikkeld door Certain Affinity, welke vooral bekend is als ‘support’-studio voor Halo en Call of Duty. De game zou in de zomer van 2020 in ontwikkeling gegaan zijn en zou in 2023 of 2024 uit moeten komen. Windows Central meld ook dat Certain Affinity aan een Battle Royale-modus werken voor Halo Infinite.

Certain Affinity is in 2006 opgericht door een oud-Bungie medewerker, Max Hoberman. Samen met een aantal andere ‘veteranen’ hebben ze veel gedaan tijdens het Xbox360 tijdperk. Denk hierbij aan de Halo-reeks, Call of Duty, de Left 4 Dead-port, en veel meer. Wanneer we voor het eerst iets te zien krijgen van Project Suerte is onduidelijk, maar we hopen op snel. Het klinkt veelbelovend.