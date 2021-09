Een miljoen PlayStation 5 consoles in het Verenigd Koninkrijk

Ondanks een pandemie en tekorten van halfgeleiders weet de PlayStation 5 het in het VK toch net aan beter te doen dan diens voorganger.

In augustus werd namelijk in het Verenigd Koninkrijk een nieuw mijlpaal behaald, namelijk één miljoen verkochte exemplaren van de PlayStation 5. Ter vergelijking deed de PlayStation 4 daar net drie weken langer over, maar was er destijds niet een chronisch tekort aan computerchips.

In juli zat de PlayStation 4 net hoger qua verkopen, maar nadat er een flinke voorraad werd uitgedeeld, wist de nieuwe console van Sony het toch beter te doen. De console wordt qua verkopen gevolgd door de Nintendo Switch en daarna pas de Xbox Series S/ X.

De PlayStation 5 lijkt dus in ieder geval diens momentum voorlopig te behouden. We weten dat er inmiddels al ruim 10 miljoen exemplaren van de console over de toonbank zijn gevlogen. Onlangs hield Sony nog een nieuwe Showcase waarin we wat komende games zagen en het ziet er erg goed uit voor de fans!