Eén miljoen exemplaren van Little Nightmares 2 verkocht

Bandai Namco heeft laten weten dat Little Nightmares 2 de mijlpaal van één miljoen verkochte exemplaren heeft bereikt en lijkt daarmee dezelfde lijn qua verkopen te maken als het origineel.

De game verscheen in februari en werd goed ontvangen door fans en critici. Deze lof laat zich dan ook zien in de verkopen, want Tarsier Studios en Bandai Namco konden vandaag laten weten dat er één miljoen exemplaren zijn verkocht. Hiermee is het de eerste game van Bandai Namco Europa waarvan in een maand tijd meer dan 1 miljoen exemplaren over de toonbank vliegen.

“We zijn erg trots op het succes van Little Nightmares 2 en zijn erg dankbaar voor de manier waarop fans het universum hebben omarmd door middel van de games en de strips, en hun geest aan het werk hebben gezet om de wildste theorieën over Little Nightmares te vinden”

, aldus Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Content and Digital bij Bandai Namco Entertainment Europe.



“Dit zijn twee belangrijke mijlpalen voor een franchise die we hebben gekoesterd en gegroeid binnen Bandai Namco Entertainment Europe en die niet mogelijk zouden zijn zonder de geweldige steun van de Little Nightmares-gemeenschap. We kunnen niet wachten om met je te delen wat de toekomst biedt in het universum van Little Nightmares.”

Er zijn op dit moment geen plannen om door te gaan met deze serie, aangezien ontwikkelaar Tarsier Studios voor de nabije toekomst naar andere IP kijkt. Mocht je de game nog geen kans hebben gegeven, kun je de demo op pc en consoles downloaden.