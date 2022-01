(Een late) Guardians of the Galaxy Review – Hooked On A Feeling

Ik moet eerlijk zijn dat ik vrij sceptisch was toen het kwam op de aankondiging van Guardians of the Galaxy. Ik was niet zeker welke kant de game op zou gaan. Zou het een singleplayer game zijn of een multiplayer ervaring zoals Marvel’s Avengers? Als wie zou je allemaal spelen? En nog veel meer. Al die vragen waren al gauw beantwoord. Het zou een singleplayer game zijn waar gamers spelen als Star-Lord. Vanaf daar was het wachten op de release van de game. De gameplay zag er interessant uit en de personages leken vol met charme te zitten. Klopt dit? Lees gerust verder en dan kom je er achter!



Track #1: Both Sides of the Story – Phil Collins

In Guardians of the Galaxy speel jij als Peter Quill, oftewel Star-Lord. Je begint het spel als een hele jonge Peter. Zo kom je erachter hoe hij aan de naam Star-Lord komt en hoe de relatie met zijn moeder in elkaar steekt. Dit gedeelte van de game is erg interessant, omdat dit in gedeeltes speelt. Dit is opgezet als een mysterie dat door de rest van de game wordt ontrafeld. Je springt gauw genoeg in de schoenen van een volwassen Star-Lord die de Guardians of the Galaxy aan het leiden is. Het begint eerst met een klus, maar daaruit ontstaat een “series of unfortunate events” voor onze helden. Van opgepakt worden door Nova Corps, Lady Hellbender proberen op te lichten tot het ontrafelen van een mysterie en nog veel meer.

Je komt vrij snel te weten dat de Guardians niet heel lang samen zijn. Met name door hun onvoorspelbaarheid door het verhaal; maar ook door andere elementen zoals Drax die Gamora helemaal niet vertrouwt. Je kunt tijdens en tussen missies gesprekken voeren met de Guardians, waarin je een aantal keuzes kunt maken die het gesprek lijden. Het zijn leuke momenten die je scherp houden tijdens stukken dialoog. Tijdens missies kan je keuzes maken die invloed hebben op de game. Sommige keuzes zijn vrij simpel en hebben invloed op hoe je een missie aanpakt. Je kunt tijdens een missie bijvoorbeeld kiezen of Rocket over de map wordt gegooid door Drax om een pad te openen voor jou. Je kunt er ook voor kiezen dat Drax Rocket met rust laat, maar dan moet je een omweg nemen om op hetzelfde punt te komen. Andere keuzes tijdens het verhaal zijn ingewikkelder, omdat zij invloed hebben op het verhaal. Het geeft je een reden om de game opnieuw te spelen om te zien wat er gebeurt op basis van jouw andere keuzes.

Wat Eidos-Montréal erg goed heeft gedaan, is jou laten denken tijdens die momenten. Je krijgt echt het gevoel dat jij in de schoenen van Star-Lord staat en zelf de keuzes maakt. Wat Eidos-Montréal ook erg goed heeft gedaan is het implementeren van humor in de game. Ik heb serieus niet verwacht dat de game zo grappig zou zijn. Ik heb momenten gehad tijdens de game waarbij ik in een deuk lag van het lachen. Het zijn goede grappen, op goede momenten, met perfecte delivery van de cast in de game. Het verhaal van Guardians of the Galaxy is erg goed en past ook echt bij de personages en het universum waarin het zich afspeelt.

Track #2: Play the Game – Queen

Zoals eerder aangegeven neem je controle over Star-Lord tijdens het verhaal. Je speelt ook echt alleen als Star-Lord tijdens de game. Tijdens de game neem je de leiding over de Guardians. Tijdens exploratie heb je bepaalde leden van de Guardians nodig om verder te komen. Denk hierbij aan Drax die zware dingen van de ene plek naar de andere plek brengt, zodat je naar hoge plekken kan klimmen. Rocket die door kleine openingen past om deuren te openen. Gamora die jou kan helpen met klimmen of openingen maakt. Groot die bruggen maakt om over afstanden te lopen die net te ver zijn om overheen te springen. Je hebt tijdens combat ook de leiding over de groep. Hier geef je aan wat elke lid moet doen terwijl je zelf ook aan het vechten bent als Star-Lord.

De combat vind ik erg goed gedaan. Je bent als Star-Lord over het algemeen niet de krachtigste lid van de groep. Je hebt wel een aantal krachtige acties en elementaire krachten die je kan uitvoeren, maar je kunt ze voor een bepaalde tijd gebruiken. Je moet tijdens elke combat encounter nadenken hoe je het gaat aanpakken. Waaronder hoe je bepaalde leden gaat inzetten voor het beste resultaat. Stel het gaat mis, dan kan je de groep bij elkaar roepen voor een peptalk. Zelfs daar moet je goed nadenken over wat je zegt tegen jouw team. De combat is vrij uniek, omdat je degelijk wel vrijheid hebt om te experimenteren; maar er komt toch een element van strategie bij kijken. Ik durf te zeggen dat ik dit de meest unieke vorm van combat vind die ik dit jaar heb mee mogen maken. Het lijkt aan het begin heel intimiderend, maar je leert het vrij snel en went er enorm aan naarmate de game verder gaat. Deze combat encounters wil je goed uitvoeren, omdat je aan het einde een soort level-systeem hebt. Hoe meer punten je verdient, des te sneller je upgrades kunt vrijspelen voor Star-Lord en de rest van de Guardians.

Guardians of the Galaxy is een vrij lineaire game die een illusie geeft van iets groters. Je voelt de schaal van de verschillende locaties waar je bent, maar loopt wel gauw van A naar B. Ik kan me voorstellen dat dat heel jammer is voor spelers die houden van vrij grote games waar zij alle hoeken van de map kunnen verkennen. Persoonlijk vind ik het niet zo erg. Ondanks dat vind ik wel dat de game best wat ruimte voor verkenning biedt. Het is ook zeker aan te raden om te gaan verkennen in Guardians of the Galaxy. Je vindt altijd wel iets interessants. Van logboekjes die je wat extra context geven op de situatie of locatie, onderdelen die je kan gebruiken voor upgrades tot (en mijn persoonlijke favoriet) kostuums voor alle leden van de Guardians.

Track #3: P.Y.T. – Michael Jackson

Er is niet veel dat ik kan zeggen over de graphics van Guardians of the Galaxy, maar ik vind het wel belangrijk om te melden dat de art-style erg tof is. De art-style van de game springt naar voren zonder pardon. Dat komt met name door de kleuren en de set pieces waar je zult belanden. Ik heb momenten gehad waarbij ik stil stond en een moment nam om te genieten van het level die ik aan het spelen was. Het is grafisch niet de allersterkste game ooit. Het ziet er erg goed uit, al helemaal voor een cross-gen titel. Je zult zo nu en dan wat minder mooie dingen zien tijdens de game, maar dat zie ik meer als kleine details die niet van invloed zullen zijn over jouw ervaring met de game. De character designs voor zowel de Guardians als de rest van de personages en wezens in de game zijn erg mooi. Je kunt zien dat er inspiratie is genomen van verschillende materialen waar de Guardians of the Galaxy in voorkwamen. Denk hierbij aan de comics en de films. Ondanks dat de inspiraties te zien zijn past het wel bij de game. Iedereen is uniek en zijn te onderscheiden van elkaar.

Track #4: Give Life Back to Music – Daft Punk

Het zal geen Guardians of the Galaxy zijn zonder een soort Awesome Mix. Ik kan zeggen dat de mix van tracks inderdaad awesome zijn. Je hebt zoveel verschillende tracks van artiesten die je kent, of misschien niet. Ik ben een aantal nummers tegengekomen die ik niet ken en luister zo nu en dan naar deze nummers dankzij de game. De tracks kun je afspelen in het schip van de Guardians, maar het leukste is wanneer het afgespeeld wordt tijdens combat. Het voegt extra chaos toe aan de chaos die combat momenten al hebben. Dat bedoel ik op de allerbeste manier. Het is echt een sterk element van de game dat deze versie van de Guardians of the Galaxy zo uniek maakt.

Track #5: Starman – David Bowie

Mijn ervaring met Guardians of the Galaxy is erg goed. Ik heb niet verwacht dat het zo’n impact op mij zou hebben. Ik wilde daadwerkelijk alle levels verkennen en collectibles verzamelen. Ik zie mijzelf ook terug gaan naar de game om alle achievements te behalen. Ik kon het spel niet laten liggen en wou alsmaar verder gaan, wat overigens niet veel games bij mij weten te doen. Dus als ik Guardians of the Galaxy in één woord moet omschrijven is het: uniek. Er zijn niet veel games die ik persoonlijk ken die hierop lijken.

De game is verre van perfect. Ondanks dat ik het niet erg vind dat levels vrij lineair zijn vind het jammer dat sommige levels niet iets groter waren. Sommige stukken van de game waren ook langer dan ik had verwacht en dat is over het algemeen niet erg. Ik heb alleen het gevoel dat het niet heel veel toegevoegde waarde had aan de game. Misschien zie ik het wel anders tijdens een nieuwe playthrough. Maar over het algemeen zijn deze dingen niet slecht, ik vind het gewoon jammer. De game is alsnog een aanrader.

Track #6: Bring It On Home to Me – Sam Cooke

In conclusie is Guardians of the Galaxy een onverwachte gem die mij heeft verrast. Het is een hele charmante, uitdagende en grappige ervaring die door velen ervaren zou moeten worden. Het is geen perfecte game, maar een game die onvergetelijk zal zijn op de beste manier. Eidos-Montréal heeft een prachtige game ontwikkeld waar zij erg trots op moeten zijn.