Een kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van Velan Studios’ Knockout City

Knockout City, de nieuwe, op trefbal geïnspireerde actiegame van Velan Studios, wordt op 21 mei uitgebracht na een ontwikkeling van 4 jaar tijd. De studio biedt nu een kijkje achter de schermen en doet een boek open over de retro-invloeden en futuristische technologie die Knockout City hebben gevormd tot wat het nu is.

In de blogpost vertelt Velan meer over de “Tech Deco”-persoonlijkheid die de artistieke richting van de game heeft bepaald en ook wordt de oorsprong van enkele brawlers die spelers kunnen creëren belicht. Lees de blogpost hier en bekijk hieronder de dev diary.



Knockout City wordt uitgebracht met cross-play en cross-progression voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam en de Epic Games Store. Ook is de game speelbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S middels backward compatibility.