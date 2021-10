Een gokje wagen in een spelletje … of omgekeerd

Een goed boek, radio, tv, een schildersezel en verfkwast, het zijn oude en getrouwe methoden om fijn je vrije tijd door te brengen. Maar er is nog een ander onderdeel van de entertainment sector dat sterk in opkomst is. Meer zelfs. Muziek en film die jaren lang voor (ont)spanning hebben gezorgd, moeten de duimen leggen voor video games en casinospelletjes.

Je denkt misschien dat er grote verschillen bestaan tussen gokken in een online casino en video spelletjes. Fout! Deze twee hebben eigenlijk veel componenten gemeen. De beste live pokertafels en het fijnste GTA-strijdperk steunen beide op een geweldig grafisch ontwerp, oogstrelende animaties en een intuïtief spelconcept. Als we toch een verschil moeten noemen, dan is het misschien dat online gokken verantwoord moet blijven en dat een videospelletje niet zal aanslaan zonder een sterke verhaallijn.



Het beste van twee werelden

De slimste ontwikkelaars begrijpen hoe spannend casinospelletjes zoals bijvoorbeeld Blackjack, Poker en Slots zijn, en pikken daar slim op in. Ze creëren games waar duidelijk een casino-element in aanwezig is. Aan jou de keuze of je liefst een echt online casino bezoekt of je je geluk op een andere manier waagt.

Fallout New Vegas

Deze game van Obsidian Entertainment speelt zich af in een post-apocalyptische nucleaire woestenij. Jij bent de “courier” en moet een pakje terugvinden dat gestolen werd in de ruïnes van Las Vegas. Om je doel te bereiken, heb je wapens en voedsel nodig. Die financiën verdien je aan de gokkasten of kaarttafels. Ontdek vooral het unieke kaartspel Caravan.



Watch Dogs

Hou je van games met een zogenaamde quest, dan is dit spel van Ubisoft voor jou. Bovenste beste kwaliteit zoals je het van deze games aanbieder gewend bent. Bezoek meer dan 1000 verschillende locaties en een aantal bars waar je slots kunt spelen in de varianten, StrikeZone, UltraTesla of DemonRider. Nog leuker zijn de poker rooms waar je de camerabewaking kunt hacken en het spel naar jouw hand kunt zetten. Zolang je niet betrapt wordt, is valsspelen het leukste dat er bestaat.

Red Dead Redemption 2

Speelt een video game zich af in het oude Amerikaanse westen, dan is gokken eigenlijk een “must”. Dat hebben ze goed begrepen bij developer Rockstar Games. Verdien massa’s dollars met blackjack en poker, of met kleinere gokspelletjes zoals Liar’s Dice, armworstelen, horseshoes en five finger fillet. Ook hier kun je lekker valsspelen. Heb je echter pech dan kun je je huid nog redden met een ouderwets duel.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Vind jij het moeilijk om het spelletjesaanbod in een online casino te weerstaan? Ook de Italiaanse Mario brothers kampen daarmee. In dit game van Nintendo waagt het loodgietersduo zijn kansen in een klandestien casino door de “chomp chomp” te verslaan. Vul je portemonnee met Frog Coins en Star Eggs, maar pas op dat niemand je gewonnen kapitaal inpikt.

Grand Theft Auto – San Andreas

Het meest levensechte casino vind je in dit spel van Rockstar Games. Zet je geld in op de races of geniet van een partijtje pool. Om je fortuin te verdienen, kun je onder andere kiezen uit blackjack, video poker, slots, roulette en het rad van fortuin. Verlies je dan kun je gewoon je machinegeweer trekken en alles neerknallen.