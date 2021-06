Een blik op Humankind

We krijgen een korte blik geworpen op de strategische game Humankind. Daarbij wordt personage Frankie Ward in de spotlight gezet, waarje uiteindelijk tegen kunt strijden

In Humankind neem je de leiding over een beschaving op je die je helemaal naar eigen smaak kunt aanpassen. Je begint met een van de vele leiders, een beetje als in Civilization. Check hieronder de korte trailer en kijk of jij het wat vindt! De game zal op 17 augustus verschijnen op Steam en voor Stadia.

Je kunt je ook vast aanmelden voor de gesloten bèta, of maak een kans om een key te winnen via Twitch.