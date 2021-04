Edge of Eternity komt binnenkort uit Early Access

Ontwikkelaar Midgard Studio en uitgever Dear Villagers kondigen aan dat Edge of Eternity na twee lange jaren uit Early Access zal komen.

De game is natuurlijk speelbaar, maar zal officieel verschijnen op 8 juni. Edge of Eternity verschijnt vooralsnog alleen op de PC via Steam. Om het afronden van de ontwikkeling te vieren is de game tot en met 13 april met 33% korting aan te schaffen, check daarvoor hier de Steam-pagina. Later dit jaar, rond Q4, moet de game ook op de Playstation 5 en Xbox Series X/S verschijnen. Heb je tegen die tijd nog steeds geen nieuwe console kunnen bemachtigen, dan is er alsnog niks aan de hand. Edge of Eternity is ook nog op de Playstation 4 en Xbox One speelbaar.

Waar gaat Edge of Eternity precies over? In de wereld Heryon is er een grootste oorlog gaande. Deze oorlog wordt uitgevochten met zowel magie als technologie, maar er lijkt maar aan de hand. Een vreemde entiteit voegt zich aan het gevecht toe; Corrosion. Je gaat samen met Daryon en Selene op een missie om een oplossing te zoeken voor dit snel escalerende probleem. Bekijk hieronder ook de mooi ogende trailer.

Bij het lanceren van de game wordt ook een hoop nieuwe content vrij gegeven. Er komt zo’n 20 uur aan extra gameplay bij, waaronder het einde van het verhaal, iets wat je dus absoluut niet mag missen! Wij kijken er vast naar uit, en duiken misschien nog wel even in de Early Access als we niet meer kunnen wachten!