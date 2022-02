EarthBound is eindelijk te spelen op Nintendo Switch!

Tijdens de Nintendo Direct zijn er heel wat games aangekondigd voor zowel de Nintendo Switch en Switch Online. Hier werden EarthBound (SNES) én EarthBound Beginnings (NES) aangekondigd!



Wat maakt deze toevoeging aan Nintendo’s online service nou zo bijzonder? Dat komt door de immense populariteit van de Mother reeks. Ondanks de populariteit van de JRPG reeks is het erg moeilijk om deze games te spelen (zonder het gebruik van een emulator).

De Mother reeks werd op een aparte manier uitgebracht. EarthBound (SNES) is de meest populaire van de games, omdat dit de enige game was die buiten Japan werd uitgebracht voor een lange tijd. EarthBound Beginnings zou op de NES worden uitgebracht buiten Japan, maar dat is nooit gebeurd. Mother 3 kwam uit op de GameBoy en heeft nooit een release buiten Japan gekregen. Uiteindelijk werden EarthBound en EarthBound beginnings uitgebracht op de Wii U Virtual Console. Al met al, het is heel moeilijk voor gamers om de games te spelen zonder een emulator te gebruiken. Daar is nu verandering in gekomen.

Om dit te vieren heeft Shigesato Itoi een video gemaakt waarin hij aangeeft hoe enthousiast hij hierover is. Itoi vindt het altijd jammer wanneer hij hoort dat mensen de games niet hebben gespeeld (of niet kunnen spelen). Dus deze aankondiging maakt Itoi erg blij, omdat velen die mogelijkheid nu wel hebben.

Zo zijn er meer games aangekondigd tijdens de Direct, zoals Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, een uitbreiding voor Mario Kart 8 Deluxe en nog veel meer.