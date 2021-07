Earth Defense Force 2017 toont nieuwe beelden

Er is een nieuwe trailer uitgebracht de het kolderieke third person shooter Earth Defense Force 2017.

In de game van D3 Publisher verdedig je de aarde tegen allerlei buitenaards gespuis. De reeks kenmerkt zich daarbij door overdreven, maar even zo vermakelijke actie en beeldvullende vijanden. En die kun je in je eentje, of samen met vrienden te lijf gaan. Natuurlijk met een uitgebreid arsenaal aan wapens. Japan op z’n best.

Vooralsnog staat er op 14 oktober alleen een Japanse release op de planning. Of de game ook naar het westen komt is dus nog maar de vraag. Earth Defense Force 2017 is overigens niet het enigste deel uit de reeks die dit jaar moet uitkomen.