EA was ook geïnteresseerd in Activision Blizzard

Volgens Activision CEO Bobby Kotick had niet alleen Microsoft interesse in Activision Blizzard. Ook concurrent EA had wel interesse om een deal met de Call of Duty-uitgever te maken.

Dit meldt de CEO in een interview met Venture Beat waarin hij te kennen geeft waarom ze uiteindelijk voor Microsoft zijn gegaan. Volgens Kotick was de reden hiervoor dat Microsoft een meerjarig plan heeft voor de uitgever en dat de uitgever daar “duizenden mensen voor nodig heeft” om dit te kunnen realiseren.

Daarbij heeft hij ook gesprekken gevoerd met Microsoft CEO Satya Nadella en Phil Specer, de Xbox chef, waarin het over “vele grotere dingen had die zij samen konden doen”. In hetzelfde interview wordt er ook gehint naar de interesse van EA in het bedrijf. De Battlefield uitgever zou niet zo zeer uit zijn in een overname, maar een fusie.

Kotick meldt dat Activision Blizzard, net als andere triljoen bedrijven, over veel resources en groot is.

“Je realiseert je dat we misschien een groot bedrijf in videogaming waren, maar als je nu kijkt naar het landschap van wie de concurrenten zijn, is het een andere wereld dan ooit tevoren. Maar ik denk dat zelfs als we binnen EA zouden zijn geconsolideerd, dat ons niet zou hebben gegeven wat we in de toekomst nodig hebben. En dus moest je een grotere partner hebben om het te laten werken.”

In een recent gesprek met Microsoft en Activision Blizzard, sprak Kotick over andere potentiële partners die in de mix zaten, hoewel hij er geen enkele bij naam noemde. “Terwijl we nadachten over mogelijke partners, leidden alle wegen uiteindelijk naar Microsoft”, zei hij. “Microsoft heeft alle belangrijke technologieën die we nodig hebben om de volgende generatie games te leveren. En net als Activision heeft Microsoft een culturele passie voor gaming die teruggaat tot de jaren tachtig. De cultuur van Microsoft om mensen te inspireren door zorgzaamheid en empathie is een krachtige motivator, en een die we omarmen terwijl we onze vastberadenheid hernieuwen in het werk dat we nu doen om een ​​nieuwe standaard te zetten voor een gastvrije en inclusieve werkplekcultuur.”

Na de voorgestelde overname van Activision Blizzard waren er discussies over de vraag of Kotick aan zou blijven als CEO nadat de deal is gesloten, met het officiële woord dat hij dat zal doen. Het management van Microsoft en Activision Blizzard zijn echter naar verluidt overeengekomen dat Kotick zal vertrekken wanneer de deal rond is.