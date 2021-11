EA vond Battlefront 3 te riskant

DICE zou na het ontwikkelen van de twee Battlefront-games wel graag een derde deel hebben gemaakt. De Zweedse ontwikkelaar zou zelfs ideeën ervoor bij EA hebben gepitcht, maar de uitgever zou het te risicovol vinden.

Dit heeft insider Tom Henderson namelijk van zijn bronnen vernomen. DICE zou de ideeën voor de game al bij EA hebben voorgeschoteld, maar die zou het niet aandurven in verband met de financiële risico’s die zij zouden nemen.

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.

“It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money”, said one past developer.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021