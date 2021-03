EA heeft, de overigens nog niet officieel aangekondigde, Need for Speed game die voor dit jaar in de planning stond met een jaar uitgesteld. Dit zodat ontwikkelaar Criterion collega ontwikkelaar DICE kan helpen met het afronden van Battlefield 6.

Volgens Polygon heeft EA de Need for Speed-game van Criterion even op de plank laten belanden, zodat de ontwikkelaar ondersteuning kan bieden aan DICE, dat bezig is met Battlefield 6. Niet alleen de Need for Speed-ontwikkelaar maar ook DICE LA is inmiddels aan de geanticipeerde game aan het werk gezet, al heeft laatstgenoemde alleen de verantwoording over de live service facetten van de game.

In een interview met de site laat EA’s chief studiomanager Laura Miele weten dat deze beslissing is gemaakt omdat de coronapandemie flink erin heeft gehakt bij Battlefield 6-ontwikkelaar DICE. Daarnaast zorgt de overname van Codemasters in ieder geval voor één racegame dit jaar (zeer waarschijnlijk F1 2021). Overigens laat Miele wel weten dat noch Battlefield, noch Need for Speed in de problemen zitten.

“Battlefield ziet er goed uit, het team heeft ongelooflijk hard gewerkt, ze hebben vorig jaar hard gepusht, en ja, we hebben vanuit huis gewerkt,” vertelde Miele aan Polygon. “En het is moeilijk; het is moeilijk om thuis games te maken, en het [EA DICE] -team is een beetje vermoeid. We hebben een geweldige game en ongelooflijk veel potentieel met deze game. We spelen om te winnen; we spelen om een ​​geweldige Battlefield-game op de markt te brengen.

Het is onmogelijk dat we een dergelijke beslissing zouden hebben genomen zonder dit eerst met Criterion te bespreken, en de impact die ze zouden kunnen hebben op [Battlefield]. Ze hebben gewerkt aan [Star Wars] Battlefront, ze hebben aan Battlefields gewerkt en ze hebben een heel hecht, nauw samenwerkingsverband met DICE. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een behoorlijk positieve overwinning voor hen gaat worden. “

Miele meldt dat de restricties die de pandemie met zich mee hebben gebracht toch voor moeilijkere werkomstandigheden bij DICE hebben gezorgd. De hulp van een andere studio moet er voor zorgen dat de deadlines gehaald worden en dat DICE het project maakt die EA voor ogen heeft.

Need for Speed fans hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat dit het einde is van hun geliefde serie. EA blijft erop hameren dat de serie terugkomt nadat de bulk met werk aan Battelfield is voltooid. In wat meer concretere bewoordingen zou EA aan investeerders hebben laten weten dat de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles voor maart 2022 een Battlefield en een Need for Speed zouden zien. Echter ligt nu de focus volledig op eerstgenoemde.

We zijn sowieso wel benieuwd met wat EA eigenlijk allemaal bezig is. Men lijkt een soort mini reorganisatie door te voeren met als gevolg dat games als Anthem Next en Project Gaia zijn geannuleerd. Daarentegen heeft de uitgever zich met de studios van Codemasters flink versterkt. We zijn benieuwd of een van deze studios wellicht het werk van Criterion (tijdelijk) overneemt om de volgende Need for Speed niet heel veel langer uit te moeten stellen?! We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!