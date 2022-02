EA Sports sponsort Jon Armstrong tijdens zijn jacht op de 2022 Junior WRC-titel

EA betreedt vandaag de koningsklasse van de rallysport door Codemasters-ontwikkelaar Jon Armstrong te sponsoren tijdens zijn jacht op de 2022 Junior WRC-titel.

Met co-coureur Brian Hoy maakt de Noord-Ierse Jon Armstrong onderdeel uit van een nieuw team, dat dit weekend voor het eerst zijn opwachting zal maken in Zweden, voorafgaand aan races in Kroatië, Portugal, Estland en Griekenland. Fans kunnen alle actie volgen en krijgen ook toegang tot exclusieve behind-the-scenescontent, waaronder de onthulling van de auto, via het Rally-kanaal op Twitter.

De Junior WRC blijft één van de meest prestigieuze competities op de kalender, exclusief voor coureurs die jonger zijn dan 30 jaar. Jon Armstrong greep afgelopen seizoen nét naast de Junior WRC-titel en is daardoor extra gebrand om dit jaar de nummer 1-positie te claimen. Deze keer maken de coureurs gebruik van dezelfde Ford Fiesta Rally3-auto’s, die worden geleverd door M-Sport Poland. De Junior WRC is verspreid over vijf Europese locaties en maakt gebruik van dezelfde raceweekend-set-up als de WRC, waarbij coureurs te maken hebben met dezelfde omgevingen en routes.

De 27-jarige Jon Armstrong groeide uit tot professional in 2015. Hij eindigde als tweede in het vorige seizoen van de Junior WRC, waar hij tijdens het laatste raceweekend verloor van Sami Pajari uit Finland. Daarnaast werkt Armstrong full-time als gamedesigner en rallyconsultant bij Codemasters. Ook is hij bekend met de esports-scene en won hij in 2018 het Esports WRC Championship. Zijn co-coureur, Brian Hay, voegt veel ervaring toe aan het team en deed voorheen al mee aan de Junior WRC en het Europees kampioenschap.

“We hopen dat Jon zijn indrukwekkende prestatie van vorig seizoen kan overtreffen door dit jaar de titel mee naar huis te nemen”, zei Ross Gowing, Senior Creative Director bij Codemasters. “De ervaring die hij heeft opgedaan gaat hem helpen tijdens het aankomende seizoen en iedereen bij Codemasters en EA SPORTS staat volledig achter hem.”

‘Ik was ontzettend dicht bij de overwinning en ik ben ervan overtuigd dat ik beter kan’, zei Jon Armstrong. ‘Ik ben EA Sports eindeloos dankbaar voor de support en ik kan niet wachten om naar Zweden te vertrekken voor het begin van het 2022 Junior WRC-seizoen.’

Spelers kunnen op de hoogte blijven van Jons progressie en updates verwachten vanuit de rally-studio via Twitter.