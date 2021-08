EA Sports NHL 21 verschijnt op 15 oktober 2021

EA geeft hockeyfans vanaf 15 oktober wereldwijd een superster-behandeling met EA Sports NHL 22, een baanbrekende hockey-ervaring voor current-gen consoles (PlayStation 5 en Xbox Series X|S), de PlayStation 4 en de Xbox One.

Alle bestaande spelers en arena’s worden nu ondersteund door de Frostbite-engine, terwijl de toevoeging van Superstar X-Factors de grootste sterren van de competitie verbetert met gloednieuwe klassen. Toronto Maple Leafs superstar center Auston Matthews, wiens ongelooflijke vaardigheden laten zien wat het betekent om een X-Factor op het ijs te zijn, keert terug naar de EA Sports NHL-cover in NHL 22 na een ongelooflijk seizoen in 2020-21, waarin hij onder andere de Maurice “Rocket” Richard Trophy won voor de meeste doelpunten in het reguliere seizoen.

“Ik vind het fantastisch om opnieuw met EA SPORTS samen te werken en terug te keren naar het ijs in NHL 22”, aldus Auston Matthews van de Toronto Maple Leafs. “Dit jaar tilt Superstar X-Factors het spel naar een totaal nieuw competitief en strategisch niveau, en kun je mijn vaardigheid ‘Shock and Awe’ inzetten voor spectaculaire schoten op het net.”

Voor het eerst in de geschiedenis komt de Frostbite-engine naar de EA Sports NHL-franchise, waardoor volgens de uitgever de graphics en gameplay van NHL 22 de grootste sprong voorwaarts ooit maken in de franchise. Spelers worden tot leven gebracht via vernieuwde spelersgelijkenis, kledinganimaties en uniforme micro-details, die allemaal in een hogere resolutie worden weergegeven om elke steek zichtbaar te maken. Naast deze verbeteringen krijgen spelers meer ruimtelijke gewaarwording om de wereld rondom te volgen en hierop te reageren. Naast verbeterde spelersdetails en grafisch realisme krijgt de gameplay op het ijs een upgrade plus nieuwe fysieke en nauwkeurige stick-interacties: slechts een van de vele verbeteringen in de gameplay van NHL 22.

“Dankzij de ontwikkeling van NHL 22 met de Frostbite-engine kunnen we de serie daadwerkelijk naar de volgende generatie tillen”, aldus Clement Kwong, Producer van EA Vancouver. “De grafische upgrade is op zich al indrukwekkend, maar de Frostbite-engine geeft ons ook de mogelijkheid om alles nog realistischer te maken, iets wat je pas echt ziet zodra je gaat spelen.”

Supersterren voelen in NHL 22 uniek en als hun echt bestaande tegenhangers aan dankzij de introductie van Superstar X-Factors, een spelbepalend systeem dat unieke vaardigheden gebruikt voor de beste spelers in het spel, met eigenschappen die zijn geïnspireerd door hun individuele vaardigheden in de echte wereld. Superstar X-Factors bevat twee belangrijke elementen waarmee je de elite van hockey kunt verbeteren en uit het peloton kunt ontsnappen: Zone Abilities en Superstar Abilities. Zone Abilities geven de beste spelers spelbepalende verbeteringen, terwijl Superstar Abilities vaardigheden van het hoogste echelon vertegenwoordigen die zijn gereserveerd voor atleten die op hoog niveau spelen. Spelers als Edmonton Oilers Forward Leon Draisaitl, wiens “Tape to Tape”-vaardigheid zijn elite core passing weerspiegelt; of de X-factor “Contortionist” van doelman Andrei Vasilevskiy van Tampa Bay Lightning, die zijn vaardigheid boost om wilde reddingen uit te voeren terwijl hij zijn lichaam in alle bochten wringt, hebben een grote invloed op de gameplay van NHL 22. Superstar X-Factors introduceert niet alleen nieuwe facetten van gameplay, maar voegt ook nieuwe dimensies toe aan Franchise Mode, Be A Pro, Hockey Ultimate Team en World of Chel.

Hockey heeft een diverse community met gepassioneerde spelers, die allemaal worden verenigd door hun liefde voor de sport, en NHL 22 omarmt deze cultuur via een aantal nieuwe features in modes en haar uitgebreide live-serviceplan na de release. De komende weken geven we meer informatie over de World of CHEL-, Hockey Ultimate Team-, Be A Pro- en Franchise-modes plus een aantal veelgevraagde community-features.

Fans die NHL 22 pre-orderen, krijgen diverse extra in-game content. De EA Sports NHL 22 X-Factor Edition bevat de PlayStation 4- en PlayStation 5- of Xbox One- en Xbox Series X|S-versies van het spel, drie dagen Early Access, maximaal 10 HUT Diamond Player Choice Packs, één HUT X-Factor Player Choice Pack, HUT X-Factor Power-Up Starter Pack, maximaal vier HUT X-Factor Power-Up Packs, vijf World of Chel X-Factor Zone Ability Unlocks, vijf toegankelijke hockeytassen, twee Be A Pro X-Factor Slot Unlocks en XP Boost en Bonus Trait Points