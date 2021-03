EA Play vanaf morgen verkrijgbaar voor PC-gebruikers Xbox Game Pass

EA Play was al sinds de lancering van de Xbox Series-consoles al verkrijgbaar via Xbox Game Pass voor consoles, maar vanaf morgen kunnen ook PC-eigenaren aan de slag met ruim zestig EA games via de service van Microsoft.

Normaliter moest je daarvoor een apart abonnement nemen, maar sinds EA en Microsoft de koppen bij elkaar staken, hoef je alleen Xbox Game Pass te nemen om ook van EA’s games, voorproefjes en kortingen te genieten. Dit betekent dat je morgen dus ook aan de slag kunt met games als Star Wars Jedi: Fallen Order, Need For Speed Heat en Battlefield V. Om het geheel nog interessanter te maken, zal vanaf morgen ook Star Wars Squadrons via EA Play (en dus ook Xbox Game Pass) verkrijgbaar zijn.

Al met al is het een goede week voor Xbox Game Pass-eigenaren. Vorige week verschenen er al 20 games van Bethesda en op 1 april wordt daar ook People Can Fly’s Outriders aan toegevoegd.