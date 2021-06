EA Play Live krijgt een datum

EA heeft de E3 overgeslagen dit jaar, maar dat betekend niet dat er niets op de planning staat. Binnenkort houdt EA namelijk weer een EA Play Live.

Op 22 juli, 19:00 Nederlandse tijd gaat EA in zijn digitale evenement weer een hoop nieuws en updates geven. Zowel over bestaande als nieuw games. Natuurlijk zal er het een en ander over zijn sportgames worden verteld, we zien ongetwijfeld meer over Apex Legends en hopelijk veel nieuws over Battlefield 2042 andere nieuwe games.

Hopelijk zien we ook meer van de geruchten rondom Dead Space en krijgen we informatie over de nieuwe Dragon Age. Wij zijn benieuwd en zullen je tegen die tijd natuurlijk op de hoogte houden!