EA Play kost tijdelijk nog geen euro voor een maand

EA heeft een leuke aanbieding voor degene die EA Play eens een maandje uit willen proberen. Tussen nu en maart kun je namelijk voor nog geen euro een maand gebruik maken van de dienst.

De service die voorheen bekend stond als EA Access is tot 9 maart voor slechts 99 cent voor een maand uit te proberen. Normaliter kost dit €3,99 per maand of €24,99 per jaar. Het gaat overigens dus wel om de eerste maand dat je van de dienst gebruik maakt. Daarna zal de prijs weer terug gaan naar de originele prijs. De service is nu verkrijgbaar via de pc, PlayStation en Xbox-consoles en op al deze platforms kan de korting worden geclaimd.

Via EA Play krijg je toegang tot een flinke bibliotheek vol aan EA-games variërend van sportgames als FIFA en Madden tot Need for Speed, Star Wars Jedi Fallen Order en bijna alle Battlefield-games. Daarnaast kun je ook een trial van 10 uur van de meest recente games als Star Wars: Squadrons, FIFA 21, Need for Speed Hot Pursuit Remastered spelen.