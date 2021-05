EA Play keert dit jaar terug, maar niet in juni

EA gaat dit jaar weer een EA Play event houden, maar wijkt af van diens traditie om deze net voor de E3 plaats te laten vinden. Dit jaar zal de show namelijk op 22 juli worden gegeven.

Op Twitter geeft de uitgever te kennen dat ze op 22 juli hun zomerse livestream zullen houden.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

De grootste game van EA dit jaar wordt ongetwijfeld Battlefield 6. Deze zou volgens de ontwikkelaar in juni onthuld moeten worden. Dit was voor veel fans een tegenvaller, aangezien dit normaliter in mei gebeurd. Het lijkt er dus op dat alles bij de uitgever een maand is uitgesteld.

Naast Battlefield kunnen we natuurlijk ook de jaarlijkse sportgames verwachten, zoals NHL en FIFA. Wellicht dat we dit jaar ook weer wat te horen krijgen over de nieuwe Skate, Mass Effect en Dragon Age? Tegen die tijd is overigens ook ald de eerste Codemasters-game onder EA verschenen, want F1 2021 staat voor 16 juli op de planning. Wellicht dat de race-ontwikkelaar nog meer in petto heeft? Op 22 juli zullen we het allemaal weten