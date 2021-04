EA Play en Xbox Game Pass Ultimate-leden krijgen vanaf 21 mei onbeperkt toegang tot Knockout City

Knockout City, de team-based dodgebrawl game van Velan Studios, is gratis voor alle EA Play-leden als het spel op 21 mei wordt uitgebracht.

Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Game Pass voor PC-leden krijgen tevens toegang tot het volledige spel via EA Play. Met meer dan 1 miljoen downloads tijdens de recente cross-play bèta van het spel stort Knockout City spelers in intense gevechten, terwijl ze alles leren over gooien, vangen, overspelen en ontwijken. In de nieuwste, feestelijke video van het recente cross-play bèta-evenement zie je de Knockout City-brawlers in actie.

Vanaf de release krijgen leden niet alleen onbeperkte toegang tot het volledige spel – met vijf start-playlists, zes Special Balls, vijf multiplayer-maps, één interactieve omgeving en nog veel meer – maar kunnen ze ook in stijl het gevecht aangaan met de exclusieve Knockout City Epic Outfit: Ready Up, die automatisch wordt toegevoegd aan hun inventaris zodra het spel wordt opgestart. Als spelers zich eenmaal hebben uitgerust, kunnen ze met hun Crew een veel grotere dreiging creëren door snellere worpen te combineren of de tegenstander een ouderwets een-tweetje te geven.

Waar je ook in de stad vecht, van Rooftop Rumble tot de Concussion Yard, Knockout City biedt vele diverse wapens – inclusief de klassieke Standard Ball, de explosieve Bomb Ball, de bedrieglijke Cage Ball en de onnavolgbare Moon Ball – om tegenstanders in stijl uit te schakelen. Daarnaast kunnen spelers ook hun playlists verwisselen om elke match fris en gevarieerd te houden, of ze nu solo gaan in een Face-Off-match of de tegenstander met hun Crew verslaan via 3v3 Team KO, 3v3 Diamond Dash of 4v4 Ball-Up Brawl. Spelers die een free-for-all competitie willen, kunnen zich in KO-chaos storten, terwijl mensen die nog een appeltje met iemand te schillen hebben een Private Match kunnen spelen in elke playlist.

Knockout City is vanaf 21 mei verkrijgbaar voor de PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC op Origin, Steam en Epic Games Store, de PlayStation 5 en Xbox Series X|S via backwards compatibility, en EA Play- en Xbox Game Pass Ultimate-leden. Het spel biedt volledige ondersteuning voor cross-play en cross-voortgang, ongeacht het platform. Direct na de release krijgen spelers tijdelijk toegang tot een gratis proefversie waarin het volledige spel kan worden gespeeld, en als spelers daarna verder willen spelen, kunnen ze het spel kopen voor €19,99.