EA Play abonnees bijna verdubbeld

In de afgelopen paar maanden is EA Play flink gegroeid, bijna met dubbele cijfers! Dat is natuurlijk niet mis voor een dienst die slecht met zijn voeten van de grond kon komen.

Afgelopen september werd aangekondigd dat abonnees van de Microsofts Xbox Game Pass Ultimate ook games konden spelen die normaliter via de EA Play dienst beschikbaar waren. EA Play ging eerder door het leven als Origins Access en EA Access, maar echt van de grond kwam het niet. Dit gaat om ongeveer 60 Electronic Arts-games, welke vanaf dat moment ook beschikbaar werden gemaakt voor de Xbox-consoles. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Star Wars Jedi: Fallen Order en Fifa 21.

Nu zijn we een paar maanden verder en volgens EA CEO Andrew Wilson zijn er 6,5 miljoen abonnees bijgekomen, wat het totaal bijna op 13 miljoen brengt. Eerder had de dienst zo’n 18 maanden nodig om op van 3,5 miljoen tot 6,5 miljoen te komen. Natuurlijk is dit grotendeels (misschien wel volledig) te danken aan de samenvoeging met Microsofts populaire abonnement.

Maken jullie gebruik van de dienst op de Xbox of PC, of zitten er geen games tussen waarvoor je een tientje per maand wilt betalen? Laat het ons weten met een reactie!