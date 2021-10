EA overweegt FIFA een andere naam te geven

EA heeft gezegd dat het momenteel de benaming van FIFA onder de loep neemt, wat betekent dat de naam van de franchise in de toekomst mogelijk kan veranderen.

Het nieuws over het overwegen van een naamswijziging voor FIFA en andere wereldwijde voetbaltitels van EA, werd vanmorgen in een persbericht aangekondigd.

Specifiek over FIFA gesproken, zei EA Sports GM Cam Weber dat het bedrijf zich richt op waar het bedrijf naartoe gaat vanaf de release van zijn nieuwste voetbalrelease, FIFA 22.

“De toekomst van voetbal is erg groot en erg rooskleurig. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat we hebben alle kansen om ‘s werelds grootste interactieve voetbalervaringen te blijven leveren”, zei Weber.

“We zijn hier om de beste ervaringen voor voetbalfans overal te creëren. Om dat te doen, beginnen we door naar onze spelers te luisteren. We horen consequent dat wat belangrijk is Most is het vergroten van de wereldwijde gemeenschap, het creëren van innovatieve voetbalervaringen op nieuwe platforms, een toewijding aan elk niveau van de sport, inclusief de basis, en het versnellen van de ontwikkeling van het vrouwenspel.Als resultaat hebben we een duidelijke visie voor de toekomst van voetbal.

Door jarenlang aan onze wereldwijde franchise te bouwen, weten we ook dat authenticiteit essentieel is voor de ervaring.

Daarom richten we zoveel energie op de collectieve kracht van meer dan 300 individuele gelicentieerde partners die ons toegang geven tot 17.000+ atleten in 700+ teams, in 100 stadions en meer dan 30 competities over de hele wereld.

De breedte van onze partnerschappen en ons ecosysteem van gelicentieerde content stellen ons in staat om ongeëvenaarde authenticiteit te blijven brengen in onze EA Sports-voetbalgames, nu en nog vele jaren.”

Weber zegt verder dat de FIFA-serie de enige plek is waar spelers ‘zinvol en authentiek’ spel kunnen ervaren in iconische competities zoals UEFA, CONMEBOL Libertadores, Premier en Bundesliga en vele andere. Dergelijke functies hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de het succes van FIFA 22.

Volgens EA heeft de game sinds de release zes dagen geleden op 1 oktober 9,1 miljoen spelers en zijn er 7,6 miljoen Ultimate Team-selecties gemaakt met 460 miljoen wedstrijden gespeeld.