EA Motive wil Dead Space remake eind volgend jaar uitbrengen

Het lijkt erop dat we de Dead Space remake sneller krijgen dan verwacht.

De remake was misschien niet een hele grote verrassing, maar het was in ieder geval wel zeer aangenaam om te zien dat EA deze serie niet in de steek heeft gelaten.

Volgens een bericht van Gamesbeat lijkt het erop dat we niet heel lang op de game hoeven te wachten, ondanks dat de game vorige maand geen releasejaar heeft gekregen. Motive Studios zou namelijk een release in het najaar van 2022 hebben gepland. EA zou hierover begin volgend jaar meer info over gaan geven en voor het einde van dit jaar nog meer van de game gaan laten zien. Of dat tijdens een grote show als the Game Awards of gewoon een losse trailer tussendoor wordt, is nog niet bekend.

De site meldt wel dat deze plannen kunnen wijzigen. Door de corona pandemie zijn er al meerdere games uitgesteld. Dus houd vooralsnog de zout bij de hand. Kijken jullie al uit naar de remake van Dead Space? Laat het ons vooral weten in de reacties!