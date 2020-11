EA Motive werkt aan onaangekondigde Star Wars actie game

EA Motive werkt op dit moment onder andere aan een onaangekondigde Star Wars actiegame.

Het nieuws hierover kwam naar boven in nieuwe vacature voor software developer bij de ontwikkelaar, waar diverse media melding van hebben gemaakt.

Vorige maand liet de Star Wars Squadrons ontwikkelaar al weten dat zij aan ‘diverse onaangekondigde projecten’ werken. Niet geheel verrassend is dus de Star Wars actiegame er een van.

Algemeen directeur Patrick Klaus liet destijds weten:

“Naast Star Wars: Squadrons werken we ook aan verschillende onaangekondigde projecten.Innovatie is moeilijk, maar ook spannend en stimulerend. Met onze nieuwe missie proberen we veel dingen en testen we veel ideeën waaraan je niet kunt hechten, aangezien iteratie en experimenten gezond zijn en een sleutel tot het vinden van iets geweldigs.

Het team is super getalenteerd en we streven er allemaal naar om ambitieuze games te maken die de grenzen verleggen van wat spelers nu en in de toekomst verwachten.”

Star Wars Squadrons is sinds 2 oktober verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Op de twee eerstgenoemde platforms is de game ook speelbaar in VR, wat zeker een aanrader is. Welke periode moet EA heen qua Star Wars games? Laat het ons weten in de reacties!