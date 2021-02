EA maakt overname Codemasters officieel bekend

EA heeft laten weten dat de overname van Codemasters is voldaan en de race-ontwikkelaar nu officieel maakt van het EA portfolio.

Bij de overname van Codemasters ging een slordige 1,2 miljard dollar gemoeid. In een persbericht meldt de uitgever:

De combinatie van Electronic Arts en Codemasters luidt een spannend nieuw tijdperk in van racegame-entertainment. Het samenbrengen van de twee meest gepassioneerde, creatieve en getalenteerde gameontwikkelaars en uitgevers in de industrie biedt de mogelijkheid om verder te groeien en successen te behalen voor de meest invloedrijke en populaire racemerken in de wereld, zoals: Formula 1. Need for Speed, DIRT, DiRT Rally/WRC, GRID, Project CARS, Real Racing en meer. Met deze veelgeprezen portfolio komen Electronic Arts en Codemasters in de positie om fans regelmatig spannende, nieuwe racecontent te bieden, op meer platforms en in meer regio’s over de hele wereld.

De veelgeprezen franchises van Codemasters, Formula 1. Need for Speed, DIRT, DiRT Rally/WRC, GRID en Project CARS, komen naast de wereldwijde Need for Speed-franchise, de populaire mobiele game Real Racing en de EA SPORTS-merken van Electronic Arts, waardoor er de mogelijkheid ontstaat tot meer innovatie en wordt het vermogen om content en ervaringen te bieden aan het wereldwijde publiek voor race-entertainment verhoogt.

“Dit is het begin van een spannend nieuw tijdperk voor racegames en -content, waarin we de getalenteerde teams van Electronic Arts en Codemasters samenbrengen,”

zegt Andrew Wilson, CEO van Electronic Arts.

“Het aantal racefans blijft wereldwijd groeien, en met de franchises in onze gecombineerde portfolio kunnen we innovatieve nieuwe ervaringen creëren en meer spelers de spanning van racewagens en motorsport aanbieden. Met geweldige games voor spelers van elk platform zullen onze teams een wereldwijde powerhouse worden op het gebied van race-entertainment, en we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.”

“Vandaag is een historisch moment voor Codemasters en een spannende dag voor onze werknemers en spelers”, zegt Frank Sagnier CEO van Codemasters. “Dankzij de samenwerking met EA kunnen onze teams onze veelgeprezen franchises naar nieuwe hoogten tillen en een enorm wereldwijd publiek bereiken via hun spelersnetwerk. Samen kunnen we racegames herdefiniëren om nog meeslependere ervaringen te creëren voor racefans overal ter wereld.”

De samenwerking creëert aanzienlijke groeimogelijkheden voor Codemasters-franchises dankzij toegang tot het netwerk van Electronic Arts, met meer dan 430 miljoen spelers en toonaangevende abonnementsdiensten op meerdere platforms. Electronic Arts geeft de ontwikkelings- en publishingteams van Codemasters tevens de beschikking over uitgebreide mogelijkheden op het gebied van data en analyse, met inzichten over doelgroepen waarmee de prestaties van belangrijke franchises versneld kunnen worden. Deze mogelijkheden en de wereldwijde kracht van Electronic Arts wat betreft publishing, marketing en game development bieden de gecombineerde groep nieuwe kansen om met hun portfolio aan racegames en -content meer spelers over de hele wereld te bereiken, op console, pc en mobiel.

De overname van Codemasters maakt deel uit van de groeistrategie van Electronic Arts, gericht op het leveren van meer buitengewone ervaringen en de beste live diensten, en het bereiken van meer spelers op meer platforms over de hele wereld. De overname van Codemasters zal naar verwachting ook de nettowinst en de onderliggende winstgevendheid voor Electronic Arts laten stijgen.