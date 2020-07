EA lijkt signaal voor Warner Bros games overname te geven

EA noemt Warner Bros niet specifiek, maar laat wel weten dat ze nu open staan om andere studio’s over te nemen.

De uitgever behaalde een erg sterk eerste kwartaal voor fiscaal jaar 2021 en tijdens de presentatie van de cijfers werden er vragen aan de hoge piefen van het bedrijf gesteld.

Onlangs werd er namelijk gemeld dat de eigenaar van Warner Bros die game divisie van de hand wil doen. Zo zou onder andere EA geïnteresseerd zijn en uiteraard werden daar vragen over gesteld.

EA COO Blake Jorgensen beantwoordde zo’n vraag en verduidelijkte de benadering van overnames door het bedrijf. Volgens Jorgensen is EA altijd bezig met het bekijken van mogelijke studio’s voor overname, maar ging voor de rest niet specifiek in op Warner Bros. Hij zou wel stellig hebben gezegd dat het bedrijf liever achter talent aan gaat dan games.

Jorgensen over mogelijke overnames EA

“Ik kan geen commentaar geven op een andere specifieke acquisitie dan wat ik je zal vertellen, zoals we zeiden dat je in het verleden hebt gezien waar we het beste hebben gedaan, is waar we langdurige relaties met mensen hebben. En we proberen echt veel talent versus games te kopen.”

De COO noemde de aankoop van Respawn als voorbeeld, waarbij deze keuze voornamelijk gemaakt werd op basis van het talent dat daar liep dan de games die er gemaakt werden.

“Het ging niet om Titanfall, en dat is geen aanval op de game, aangezien het geweldig is en er misschien nog wel in de toekomst een nieuw deel komt. De overname draaide eigenlijk alleen om het team en dat begint bij de top (Vince Zampella) en eindigt bij de rest van de organisatie.” “Het zal misschien tijd kosten, maar op dit moment zijn we als meer dan ooit geïnteresseerd, want we zien talent en het maken van geweldige nieuwe franchises is nu kritisch voor de lange termijn van onze business op lange termijn.”

Het is op dit moment niet bekend of Warner Bros studio’s los in de verkoop gaan of dat het een ‘all-in-one’ pakket is. We kunnen ons best voorstellen dat een EA zich wil versterken met ontwikkelaars die games als Mortal Kombat en Batman games hebben gemaakt.