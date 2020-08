EA legt uit waarom Star Wars Squadrons 40 euro kost

Star Wars Squadrons prijs zal waarschijnlijk jouw verwachting over deze game wat getemperd hebben. Dat is ook eigenlijk wel een beetje wat EA had gehoopt.

Vele van jullie zullen inmiddels wel meegekregen hebben dat Star Wars Squadronds niet voor de volle mep in de winkels zal liggen. Dat heeft eigenlijk een hele goede reden. Het team van EA Motive heeft namelijk niet heel veel tijd nodig gehad om de game te ontwikkelen en was de perfecte kandidaat om de line-up voor dit najaar van EA aan te sterken. De goedkopere prijs zou eigenlijk al moeten verklappen dat de game niet zo massief is en dat is ook EA’s intentie.

In een gesprek met investeerders werd er aan EA’s COO Blake Jorgensen gevraagd waarom er voor dit prijskaartje is gekozen. Daarop gaf hij antwoord door te stellen dat games diverse ‘scala’s’ hebben en dat de meeste games van EA van een grootte scala zijn.

Echter heeft het bedrijf geluisterd naar de community bij het ontwikkelen van deze game en daaruit kwam het meest naar voren dat gamers in een X-wing of TIE Fighter willen stappen en het gevecht aan willen gaan. Hierdoor is de game niet heel breed qua content, maar zou daarom niet minder goed zijn.

Daarnaast hielp Jorgensen nog herinneren dat dit niet de eerste keer is dat EA games uitbrengt voor minder dan de ‘volle mep’. Zo verschenen de Plants vs Zombie games ook voor een goedkopere prijs. Dit had als redenen dat de games voor een jonger publiek zijn en dat ze niet zo breed zijn als andere games van de uitgever.

Bij Star Wars Squadrons is de prijs dus ook lager om de verwachtingen van de fans iets te temperen. Star Wars Squadrons verschijnt op 2 oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game krijgt ook vr-ondersteuning op de PlayStation 4 en pc.