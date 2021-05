EA laat Codemasters gewoon hun gang gaan

EA zal de studio’s van Codemasters gewoon laten doen waar ze goed in zijn. Iets dat de uitgever destijds ook al met Respawn Entertainment heeft gedaan.

In februari werd officieel bekend dat de Battlefield-uitgever de race-ontwikkelaar voor een slordige 1,2 miljard dollar had overgenomen. Aan deze overname werd al enige tijd gewerkt en EA wist Take-Two van zich af te slaan door ruim 200 miljoen dollar meer te bieden. Echter toen deze deal rond kwam, werden veel gamers ongerust omdat ze bang waren dat EA zich te veel met de games van Codemasters zou gaan bemoeien.

Andrew Wilson, CEO van EA, heeft verklaard dat de uitgever niet van plan is om de nieuw verworven studio te veranderen, en dat het doel is om de onafhankelijkheid van Codemasters aan te moedigen.

“Net als bij Respawn is het niet onze oriëntatie om binnen te komen en Codemasters over te nemen; onze oriëntatie is niet om Codemasters in een andere Electronic Arts studio te veranderen; onze oriëntatie is gericht op het bieden van kansen,” vertelde Wilson aan MCV.“In deze branche draait alles om geweldig, creatief talent. En we zien weinig voordelen in de indoctrinatie van dat geweldige creatieve talent. Maar we willen ze wel toegang geven tot de dingen die we krijgen dankzij onze positie in de branche. “

Wilson gaat verder met te zeggen dat EA een ‘geweldige bedrijf’ heeft met talloze IP, moderne technologie, marketingmiddelen en een ingebouwde spelersbasis. Hij suggereert dat EA Codemasters slechts ‘een set sleutels’ geeft om toegang te krijgen tot deze tools, op dezelfde manier als de uitgever heeft gedaan met Respawn.

En het is een sentiment waar Codemasters CEO Frank Sagnier het mee eens is. “EA brengt schaal met zijn verkoop- en marketingspieren, expertise op het gebied van live services, ultramodern analyseplatform, EA-toegang, EA Play, Origin – net zoveel rijkdom dat EA brengt op het gebied van hun services,” vertelde Sagnier aan MCV