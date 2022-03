EA komt vrijdag met een Dead Space livestream

EA Motive zal aanstaande vrijdag meer over de Dead Space Remake gaan vertellen of zelfs tonen. Uitgever EA laat namelijk weten dat er een developer livestream van de game zal komen.

Vrijdag 11 maart om 19:00 zal EA Motive de Dead Space remake in een livestream gaan behandelen. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. Het is dus nog niet zeker dat er nieuwe beelden getoond worden, dus houd daar vooralsnog rekening mee.

Dead Space werd vorig jaar juli aangekondigd en is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Volgens geruchten zou de game eind dit jaar/ begin 2023 moeten verschijnen.