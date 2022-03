EA komt dit jaar niet met een EA Play Live

EA heeft namelijk te weinig om te tonen en besluit het EA Play Live event voor een jaar over te slaan.

Sinds 2016 is EA een van de uitgevers die niet meer aanwezig is tijdens de E3. In plaats daarvan houdt men een eigen event dat in het weekend wordt gehouden voor de E3 losbarst. In een gesprek met IGN laat een woordvoerder weten dat er eigenlijk een hele simpele reden achter het annuleren van het event zit: het bedrijf heeft gewoonweg niet genoeg materiaal om te tonen.

Wel heeft EA al een alternatief voor de games die nog zullen verschijnen, namelijk met updates (zoals men dat eerder al voor Dead Space deed). Deze livestream zullen over het hele jaar verspreid worden en specifiek over een bepaalde game gaan.

“We houden van EA Play Live omdat het onze manier is om met onze spelers in contact te komen en wat nieuw is met jullie allemaal te delen. Dit jaar staan ​​​​de dingen echter niet in de rij om je alles op één date te laten zien. Er gebeuren spannende dingen in onze studio’s van wereldklasse en dit jaar zullen we veel meer over deze projecten onthullen wanneer de tijd daar rijp voor is. We kijken ernaar uit om het hele jaar door tijd met je door te brengen.”

We hoeven dus vooralsnog niet te verwachten dat EA in juni officieel met de opvolger van Star Wars Jedi: Fallen Order komt. Mocht men dat doen, houden wij je uiteraard op de hoogte!