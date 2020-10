EA kan een boete tot 10 miljoen krijgen voor loot boxes in FIFA 21

EA wordt weer door een bedrijf voor de rechter gesleepd, vanwege de lootboxes in FIFA 21.

De Kansspelautoriteit(Ksa) deed eerder al onderzoek naar het gebruik van lootboxes in games en kwam tot de conclusie dat vier games de gokregels overtraden. Dit resulteerde uiteindelijk in een rechtzaak, waarbij de rechtbank de Ksa gelijk gaf. De autoriteit gaf deze games de tijd om de systemen uit hun games te verwijderen of een boete te riskeren.

Terwijl drie van de vier games hier wel gehoor aan gaven, heeft EA niks veranderd en krijgt het nu een boete opgelegd die inmiddels is opgelopen tot 10 miljoen euro. EA gaat deze boete uiteraard niet zomaar betalen en wil eerst nog in hoger beroep gaan.

De boete werd in oktober vorig jaar daadwerkelijk opgelegd, maar EA heeft gevochten om te voorkomen dat de boete betaald moest worden en om te voorkomen dat de Ksa de details aan het publiek zou onthullend. Een rechtbank veroordeelde EA deze week op beide punten.

De rechtbank Den Haag heeft de Ksa in het gelijk gesteld, waardoor zij door kan gaan met haar plan om EA te beboeten. De boete wordt 50/50 verdeeld tussen EA zelf en EA Swiss Sarl – die betalingen in Europa afhandelt.

“De Ksa gelooft dat het cruciaal is om kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, te beschermen tegen blootstelling aan gokken”,

schrijft de Ksa.

“Om die reden ondersteunt de Ksa een strikte scheiding tussen gamen en gokken. Gamers zijn vaak jong en daardoor bijzonder vatbaar voor het ontwikkelen van een verslaving. Als zodanig horen gokelementen niet in games. “

EA Benelux gaat in beroep tegen de uitspraak en stopt voorlopig niet met de verkoop van de FIFA-punten in Nederland. Dirk Scholing, Country Manager Benelux:

“We zijn teleurgesteld over de beslissing die vandaag is genomen en de mogelijke impact hiervan op de Nederlandse spelers. We zijn niet van mening dat onze producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten. We gaan tegen deze beslissing in beroep.”

We zijn benieuwd of EA gelijk gaat krijgen, maar het ziet er naar uit dat de lootboxes eruit gehaald moeten worden. Nederland is daarin overigens niet de eerste, want in 2019 werd het al in België verboden.