EA houdt een reeks livestreams in aanloop naar EA Play Live

EA gaat deze maand diverse online panels houden waarin diverse games en topics voorbij zullen komen.

De panels zullen alleen nog voor EA Play Live online komen en behandelen elk een andere game/ topic. Er zullen in totaal vier verschillende worden gehouden, gevolgd door EA Play live. Deze zullen op de volgende tijden gehouden worden:

8 juli 19:00: The Future of First-Person Shooters

The Future of First-Person Shooters 13 juli 19:00: EA <3s Independent Studios

EA <3s Independent Studios 20 juli 1:00: Madden NFL 22 All-Access: Scouting – How the Community is Shaping Madden NFL 22

Madden NFL 22 All-Access: Scouting – How the Community is Shaping Madden NFL 22 20 juli 19:00: Meer EA Sports

Meer EA Sports 22 juli 19:00: EA Play Live

The Future of First-Person Shooters zal een uitgebreide discussie bevatten over Apex Legends en Battlefield 2042. Het wordt gehost door DICE’s General Manager Oskar Gabrielson en DICE LA’s General Manager Christian Grass, en Respawn’s oprichter en Group GM Vince Zampella en Chad Grenier, Apex Spel directeur.

Voor EA <3s Independent Studios zullen de schijnwerpers gericht zijn op de rol die indies spelen in de industrie. Todd Martens van de Los Angeles Times zal het panel presenteren met Josef Fares van Hazelight (It Takes Two), Olov Redmalm van Zoink (Lost in Random) en anderen.

Madden NFL 22 All-Access: Scouting zal bespreken hoe fans de ontwikkeling van Franchise Mode hebben beïnvloed en hebben geholpen om “veelgevraagde functies tot leven te brengen” zoals Staff Management, wekelijkse spelstrategie en een nieuwe scenario-engine. Het panel zal ook een diepe duik nemen in de nieuwe scouting-functie die naar Madden NFL 22 komt via een live service-update die in september wordt verwacht.

Details over de Meer EA Sports-spotlight werden niet verstrekt, behalve te verwachten dat het een “extreem coole nieuwe toevoeging aan een extreem populaire en langlopende” EA Sports-franchise zou benadrukken.

Uiteindelijk zal EA op 22 juli meer van hun komende games gaan tonen. We weten zeker dat FIFA 22, NHL 22 en Battlefield 2042 voorbij zullen komen. Ondanks dat games als Dragon Age 4, de nieuwe Mass Effect en Skate 4 nog niet lang in ontwikkeling zijn, is het best mogelijk dat deze toch de revue zullen passeren.