EA heeft een behoorlijk goede kwartaal achter de rug dankzij FIFA en Apex Legends

EA heeft de kwartaalcijfers aan haar investeerders gepresenteerd en daarin had de uitgever aangenaam nieuws. Over het tweede kwartaal werd namelijk meer omzet/ winst gemaakt dan verwacht.

In het tweede kwartaal (1 juli tot en met 31 september) wist de uitgever maar liefst 1,8 miljard dollar binnen te halen, waarvan 294 miljoen netto-inkomsten is. Dat was vorig jaar in diezelfde periode 185 miljoen dollar, dus ruim 110 miljoen minder.

Volgens EA zijn voornamelijk FIFA en Apex Legends de games die voor deze enorme omzet zorgden. Zo hebben 100 miljoen gamers FIFA in de eerste zes maanden van het fiscale jaar gespeeld en is Apex Legends een stuk populairder geworden door de vele content updates.

EA verwacht ook in het huidige kwartaal te kunnen scoren met de release van Battlefield 2042. We zijn erg benieuwd of deze game zijn hype waar kan maken, maar dat zullen we over een kleine twee weken gaan ervaren!