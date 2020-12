EA heeft 1,2 miljard dollar voor Codemasters over

Codemasters lijkt binnenkort in handen van EA te komen. De Amerikaanse uitgever heeft een bod van 1,2 miljard dollar neergelegd voor de ‘race specialist’.

PSU meldt dat in eerste instantie Take-Two interesse had in Codemasters en een bod van 994 miljoen dollar had neergelegd en daarmee de buit dacht binnen te hebben, maar EA heeft dus een hoger bod gedaan.

De deal zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2021 afgerond worden. Het is op het moment van schrijven niet bekend of Take-Two nog een tegenbod gaat plaatsen.

Codemasters kennen we natuurlijk allemaal van de F1-games, Grid, Dirt en sinds dit jaar ook van Project Cars. Ook voormalig Driveclub en Motorstorm-ontwikkelaar Evolution Studios valt sinds 2016 onder Codemasters.

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd en uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.