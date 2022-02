EA geeft toe dat DICE goed is in het maken van gebroken Battlefield games

Volgens EA begint het langzaamaan een traditie van DICE te worden om gecomprimeerde games uit te brengen en maanden na lancering te fixen.

Het fenomeen van Battlefield games die, op zijn zachts gezegd, niet lekker draaien bij de lancering zijn niet alleen maar memes of voer voor online forums. Ook EA erkent dat DICE van Battlefield 2042 wat weet te maken, zoals ze in het verleden ook gedaan hebben.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal werd uiteraard de shooter van DICE besproken. Deze wist namelijk niet aan diens verwachtingen te voldoen en door problemen werd zelfs de eerste in-game seizoen uitgesteld. Daarnaast worstelt de game erg om diens spelers aan zich vast te blijven houden.

Aan EA’s CEO Andrew Wilson werd dan ook gevraagd hoe het bedrijf spelers (opnieuw) wil aantrekken. Zo werd er onlangs gespeculeerd dat er wordt overwogen om een onderdeel free-to-play te maken. Andrew Wilson is er van overtuigd dat DICE wel wat van de game weet te maken.

“Hoezeer ik het ook haat om toe te geven, DICE is de studio die dit nu een aantal keer heeft kunnen doen en echt teruggaat en de kern opnieuw opbouwt en de gemeenschap opnieuw betrekt, zolang we dat doen in samenwerking met een commissie. Dat is waar die studio zo goed in was.”

Daarnaast wees Wilson ook op de veranderingen die bij DICE zijn doorgevoerd, zoals het aanstellen van Vince Zampella als nieuwe leider van de Battlefield-franchise. Hiermee wil EA zorgen dat Battlefield 2042 “terugveert” na diens controversiĆ«le lancering. Wilson is er van overtuigd dat de spelers terug komen en zelfs nieuwe kunnen worden aangetrokken.

DICE heeft daarnaast wel laten weten dat zij geen wijzigingen aan de game zullen doorvoeren zonder de community om feedback te vragen. Deze veranderingen zullen dus wat meer tijd kosten en daardoor voorlopig niet op het niveau van Battlefield 4 of 5 zitten.

Het is wel opvallend om te lezen dat een uitgever gewoon toegeeft wat andere denken. Daarentegen is EA aan het proberen investeerders te paaien, hen te vertellen dat het beter gaat worden, omdat ze in het verleden aan dezelfde franchise van dezelfde studio hebben gewerkt. Het is echter verontrustend dat de dingen op dit punt zijn gekomen, waar CEO Andrew Wilson de betekenis van ondersteuning op lange termijn na de lancering kan verdraaien. Nu draait dat dus blijkbaar om repareren wat kapot was in plaats van uitbreiden en verbeteren.