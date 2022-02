EA geeft ook Halo Infinite en Covid de schuld van tegenvallende Battlefield 2042

EA weet dat Battlefield 2042 zelf niet helemaal voldeed aan diens verwachtingen, maar geeft ook andere factoren de schuld van de tegenvallende verkopen.

Volgens EA hebben de Covid-pandemie en de gratis Halo Infinite multiplayer ook aan geholpen dat de multiplayergame Battlefield 2042 niet zo’n succes werd als gehoopt. Dit meldt XFire die een bijeenkomst van EA bijwoonde.

Tijdens deze meeting bespraken EA chief studios officer Laura Miele en andere topmannen van EA de tegenvallende lancering van Battlefield 2042. Zo gaf Miele aan dat de vervroegde lancering van de multiplayer van Halo Infinite de release van hun shooter weinig goeds heeft gedaan.

Ook de pandemie had de ontwikkeling van de game weinig goed gedaan. Doordat iedereen in het team thuis kwam te zitten, kregen ze last van nieuwe uitdagingen tijdens de ontwikkeling, dan wanneer ze gewoon in de studio hadden gewerkt.

Miele geeft ook toe dat ondanks de innovatie en ambitie voor het project, zoals het verplaatsen van de game naar een nieuwe Frostbite-engine, het “heel belangrijk was om te erkennen” wanneer er missers werden gemaakt, en dit was “zeker het geval met de lancering van Battlefield, ” die “niet voldeed aan de verwachtingen” van spelers, en “ook duidelijk” niet voldeed aan de verwachtingen van EA.

DICE liet onlangs nog weten dat het eerste in-game seizoen van de game (opnieuw) werd uitgesteld. Dit keer zou deze pas in de zomer verschijnen, zodat het team zich kon focussen op alle bugs en missende features.

Vanwege de verschillende problemen met het spel, begonnen spelers al vroeg massaal te vertrekken – althans op Steam. Maar blijkbaar heeft slechts 43% van de Xbox-spelers level 15 weten te bereiken, en slechts 22% van de spelers level 25. Op PlayStation ziet het er iets beter uit, waar 36% van de spelers de level 25 trophy ontgrendelde.

Sommige spelers waren het spel zo zat, dat er zelfs een petitie werd opgesteld waarin EA werd gevraagd om spelers hun geld terug te geven, ongeacht de tijd die ermee werd doorgebracht.

Zelfs David Goldfarb, die als hoofdontwerper en schrijver voor Battlefield: Bad Company 2 en Battlefield 3 werkte, besprak de huidige staat van de game, in navolging van veel van de klachten van de community.