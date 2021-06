EA gaat mogelijk een klassiek IP nieuw leven in blazen

EA komt volgende maand met een nieuwe livestream en volgens geroezemoes gaat de uitgever een klassieke IP nieuw leven in blazen. Driemaal raden wanneer deze wordt aangekondigd..

Het lijkt erop dat Star Wars Squadrons-ontwikkelaar EA Motive bezig is met een bestaande “gevestigde” IP uit de catalogus van EA en zal deze een nieuw leven gaan geven. Deze game zal dan, volgens de geruchten, tijdens EA Play op 22 juli worden aangekondigd.

Uiteraard is dit ook een van de vele roddels van Gamesbeat’s Jeff Grubb, die claimt van het project te hebben gehoord. Hij teasede het project overigens wel door het volgende te zeggen: “We gaan het zien… als we niet eerst dood zijn.”

Hiermee lijkt de journalist een hint te geven naar Dead Space en ook VGC en Eurogamer melden als snel over het project. Laatstgenoemde claimt zelfs dat het ‘overeen komt met wat ze hebben gehoord’. Het is overigens wel zo dat Visceral (de studio die de Dead Space-games maakte) in 2017 werd gesloten.

Het bedrijf zelf heeft helaas niet al te veel onthuld waar het aan werkt. We weten wel, dankzij een blogpost gepubliceerd door Motive GM Patrick Klaus in oktober 2020, dat Motive titels wil ontwikkelen die “spelers in staat stellen om hun eigen unieke verhalen te creëren, te experimenteren, te beleven en te delen.”

Dat klinkt niet echt als een omschrijving van een Dead Space, echter na te hebben gesproken over het werken aan ‘verschillende onaangekondigde games’, ging Klaus verder met wat meer te vertellen over waar de studio zich in de toekomst op zal concentreren:

“Met onze nieuwe missie proberen we veel dingen en testen we veel ideeën waar je niet aan gehecht kunt raken, aangezien iteratie en experimenteren gezond zijn en een sleutel tot het vinden van iets geweldigs.

“Het team is super getalenteerd en we streven er allemaal naar ambitieuze games te maken die de grenzen verleggen van wat spelers nu en in de toekomst verwachten.”

Het is dus een kwestie van afwachten tot EA meer duidelijkheid geeft en anders zullen we misschien volgende maand meer over dit project gaan horen! Houd vooralsnog de korrel zout bij de hand!