EA en DICE onthullen trailer voor Hazard Zone

EA en DICE hebben vandaag de officiële trailer onthuld voor de derde unieke multiplayer-modus die op 19 november in Battlefield 2042 wordt uitgebracht: Hazard Zone.

Hazard Zone, dat direct na de release naast All-Out Warfare en Battlefield Portal beschikbaar zal zijn, is een gloednieuw, bloedstollend squad-based speltype voor de franchise dat zenuwslopende gameplay combineert met het allerbeste uit de Battlefield-sandbox. Iedere kogel en ieder besluit telt.

In het jaar 2040 vermindert een wereldwijde blackout het totale aantal satellieten met 70 procent. De spanning tussen de Verenigde Staten en Rusland stijgt. In de nasleep van deze gebeurtenis zijn tijdelijke laaghangende satellieten aan beide zijden de nieuwe methode geworden voor het verzamelen van informatie in de vorm van stralingsbestendige Data Drives.

Hazard Zone, dat kan worden gespeeld op alle zeven de Battlefield 2042 All-Out Warfare-maps, is een extractiemodus voor vier spelers, waarin zij een squad kiezen op basis van hun speelstijl. Elke Specialist introduceert een nieuw wapen en een nieuwe eigenschap in de squad.

Spelers die een offensieve squad willen samenstellen, kunnen denken aan Webster Mackay en Maria Falck, die het team mobiliteit en herstel bieden. Spelers die op zoek zijn naar een defensievere benadering kunnen zich richten op Kimble “Irish” Graves of Pyotr “Boris” Guskovsky, van wie het Fortification System en de SG-36 Sentry Gun je squad helpen bij het afsluiten van een gebied op de map. Wanneer de resterende Specialists voor de release worden onthuld, ontdekken spelers meer manieren om hun squad af te stemmen op hun speelstijl in de Hazard Zone.

Spelers stellen teams samen waarmee hun doel het beste bereikt kan worden: het terugvinden van Data Drives die over het slagveld verspreid liggen. Deze taak moet worden voltooid terwijl je het opneemt tegen vijandelijke squads met hetzelfde doel en uitdagingen in de omgeving aangaat, zoals een tornado die op onvoorziene tijdstippen toeslaat, dodelijke Occupying Forces die grondstoffen verbruiken en nabije vijanden waarschuwen.

Een Hazard Zone-match bestaat uit vijf hoofdfases: Strategize & Equip, waarin spelers hun insertiepunt bevestigen, hun Specialist kiezen en hun uitrusting en Tactical Upgrades selecteren; Insert, inzet op de vooraf bepaalde insertiepunten; Retrieve, waarin squads hun Intel Scanner inzetten en het opnemen tegen vijandelijke squads, Occupying Forces en de wereld zelf; First Extraction, de eerste van twee opties voor overleving; Last Extraction, waarin de resterende squads moeten vechten om te bepalen wie zal ontsnappen en wie zal sterven.

De keuzes die spelers maken hebben een grote invloed op het succes van het team; het kiezen van de juiste mix van Specialists, wapens, gadgets en Tactical Upgrades is de sleutel tot overleving. Spelers kunnen snelle matches van 15-20 minuten met 32 spelers spelen op de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en PC, of matches met 24 spelers op kleinere maps spelen op de Xbox One en PlayStation 4.

Teams die uit Hazard Zone zijn geëxfiltreerd krijgen een basisbeloning, plus extra beloningen op basis van het aantal Data Drives waarmee ze zijn ontsnapt. Spelers in Hazard Zone worden op twee manieren beloond: XP die wordt toegekend aan de algemene levelvoortgang/Battle Pass-voortgang en Dark Market Credits (DMC): de valuta die spelers gebruiken om aan het begin van elke Hazard Zone-match wapens, uitrustingen en Tactical Upgrades te selecteren, zodat ze voordeel kunnen krijgen tijdens de strijd. Deze upgrades variëren van meer munitie, kortere herlaadtijden en extra opslagruimte tot reanimatie van gesneuvelde squadleden. Hoe meer inlichtingen spelers verzamelen, hoe meer XP en DMC ze krijgen.

Battlefield 2042 ligt vanaf 19 november in de winkels voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.