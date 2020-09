EA doet de naam Origin in de ban

Origin, EA’s online download- en speelplatform, krijgt een andere naam. Voortaan zal de applicatie bekend staan als de EA Desktop App.

Dat vertelt de uitgever in een interview met GamesIndustry.biz. Ook wordt beloofd dat het voormalige Origin een herontwerp gaat krijgen. EA beweert dat dit de ervaring van spelers erg zal verbeteren. Wat dit specifiek in gaat houden is nog niet duidelijk. Het wegvallen van de naam Origin is niet geheel onverwacht, aangezien Origin Access al eerder werd hernoemd naar EA Play.

Origin werd in 2011 gelanceerd, volgens velen als antwoord op Steam. Rond de release haalde EA dan ook veel van haar games van Valve’s platform af.