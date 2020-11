EA brengt voor maart nog een remaster uit en waarschijnlijk is dat Mass Effect

EA heeft tijdens een investeerdersbijeenkomst laten weten dat ze nog voor eind maar met een remaster van een van hun games zal komen.

De uitgever gaf echter nog geen naam vrij, maar geruchten over een Mass Effect trilogie remaster doen al enige tijd de ronde. Deze kregen onlangs nog concretere vormen toen de game voorzien werd van een classificatie in Korea.

Het is morgen 7 november, ook wel bekend als N7 dag wat natuurlijk een dag is speciaal voor de Mass Effect fans. Dit is normaal gesproken de dag waarop de community en de ontwikkelaars de series eren. Dit jaar staat er een livestream gepland met de cast van Mass Effect. Dus als er een trilogie komt, is de kans groot dat ie morgen wordt onthuld.

Naast de remaster heeft EA ook nog een Indie game in de planning staan. Deze wordt ook voor het einde van dit fiscale jaar verwacht en zal middels de EA Originals label worden uitgegeven.