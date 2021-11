EA brengt Fight Night mogelijk terug

EA gaat mogelijk een nieuwe Fight Night game uitbrengen. De game is vroeg in ontwikkeling en gaat onder code “moneyball”. De game is volgens VGC nog niet in ontwikkeling.



De laatste game in de reeks was Fight Night Champion. De geliefde boksgame werd uitgebracht op 1 maart 2011 en was beschikbaar op PlayStation 3, Xbox 360 en iOS systemen. De game is nog steeds erg geliefd door velen, omdat er nog steeds mensen zijn die de game online spelen via backwards compatibility op Xbox systemen.

Sindsdien hebben wij niks meer gezien of gehoord van de serie. De reeks leek te zijn vervangen door de UFC games die door EA worden gemaakt. Daar blijkt verandering in te komen. VGC heeft een interne e-mail gezien waarin EA Canada haar werknemers heeft verteld om zich eerst te focussen op UFC 5. Het was eerst de bedoeling om Fight Night en UFC 5 tegelijkertijd te ontwikkelen, maar door een sterke marktcompetitie was het verstandiger om het team niet op te splitsen. Voor nu kijkt EA Canada uit naar UFC 5 en willen ervoor zorgen dat de game van hoogste kwaliteit is.

Op dit moment weten wij niks over Fight Night. Het enige wat wij weten is dat Eddie Hearn een Fight Night game heeft gepitched bij EA. Fight Night Champion kreeg goede scores en fans kijken enorm uit naar de terugkeer van de reeks. Alhoewel Fight Night dan niet de enige boksgame zal zijn die gamers kunnen spelen. eSports Boxing Club is een boksgame waar velen naar uitkijken. Dus het is de vraag waar spelers voor gaan.