EA beslist deze week over lot Anthem

EA zal later deze week een beslissing vellen over de toekomst van Anthem.

De game van BioWare kwam oorspronkelijk uit in 2019. Goed scoren deed de game echter niet. Zo kende Anthem een onhandige UI, onduidelijke spelmechanieken en tergend lange laadtijden.

In oktober 2020 onthulde BioWare via een blog vervolgens haar laatste plannen voor Anthem 2.0. Daarin werden enkele gameplay-gerelateerde zaken uit de doeken gedaan. Het is nu nog maar de vraag of BioWAre de kans krijgt om die plannen ook uit te voeren.

Zo valt op Bloomberg te lezen dat het onduidelijk is of EA de ontwikkelstudio wel budget wil geven. Bovendien heeft de auteur van het betreffende blog, Executive Producer Christian Dailey, BioWare afgelopen december verlaten.

Bloomberg weet verder te melden dat onbekende bronnen beweren dat enkele van EA’s kopstukken de nieuwste versie van Anthem gaan bekijken om een beslissing te vellen. Bijkomende complicatie is dat het 30-koppige team van Anthem naar verluidt moet verdrievoudigen om alle plannen te kunnen realiseren.

De ontknoping volgt dus later deze week. Wellicht wordt het dus het slotstuk van het langlopende drama wat Anthem heet. Tot het zover is wordt het nog even billenknijpen voor BioWare.